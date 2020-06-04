Нардеп от "Евросолидарности" София Федына подала иск в Верховный суд с требованием признать противоправным указ Президента Владимира Зеленского о структуре ГБР.

Об этом народный депутат сообщила в Facebook.

“Сегодня с моим адвокатом регистрируем исковое заявление о признании указа Президента Украины относительно структуры ГБР противоправным и недействительным”, — написала нардеп, прикрепив фото первой страницы иска, где указано, что иск подается в Верховный суд.

Нардеп уточнила, что этот указ президента ликвидировал управление Госбюро расследований, которое занималось расследованием производства против нее.

“Следовательно все действия следователей в отношении меня после обнародования указа были незаконными”, — подчеркнула Федына.

Также, по словам Федыны, иск был подан потому, что Президент, будучи стороной дела, “использует подчинено ему ГБР в персональных интересах для персональной мести и расправы, а это не имеет ничего общего с законом и правом”.

Как известно, Софии Федыне вменяют угрозу убийством Президенту Владимиру Зеленскому “в связи с его государственной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц” (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса).

Так, 26 октября прошлого года было обнародовано видео резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом, что в Луганской области. В тот же день в Facebook блогера-волонтера Маруси Звиробий было опубликовано видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.