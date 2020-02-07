Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

“Поскольку народный депутат Украины София Федына 6 февраля 2020 г. не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11 ч. 12 февраля 2020 г. для проведения процессуального действия – вручения письменного уведомления о подозрении”, – сказано в сообщении.

При этом в бюро напомнили, что согласно КК Украины подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, по отношению, к которому осуществляется производство и который не явился без уважительной причины или не сообщил о причине неприбытия, может подвергнуться приводу.

Как известно, Федына и Звиробий подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Звиробий опубликовала видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.