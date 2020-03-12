Об этом глава Минюста написал на своей странице Facebook.
“Есть, точнее был, у меня такой подчиненный – Дзюдзь Михаил Семенович. Бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета, фракция “Европейская Солидарность”, генерал-майор. Феерический … мужик. В последний рабочий день взял взятку в размере около тысячи долларов США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста”, – написал Малюська.
Министр уточнил, что сумма была последней из нескольких периодических платежей.
По словам Малюськи, Дзюдзь был предупрежден о своем увольнении заблаговременно и взял взятку в последний день на должности, после селекторного совещания во время которого руководство подчеркивало недопустимость коррупционных действий.
“Надеюсь это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много – десятки тысяч и до некоторых иначе не доходит.
- Ранее сотрудниками военной прокуратуры был задержан на взятке в размере 5000 долларов директор Шосткинского завода “Звезда”.
- Суд арестовал и .о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области за попытку дать взятку местному прокурору.
- С 1 января 2020 вступил в силу закон о обличителей коррупции, опубликованный в парламентской газете “Голос Украины” 16 ноября.