Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что бывший чиновник Минюста, сотрудник пенитенциарной системы был задержан при получении взятки.

Об этом глава Минюста написал на своей странице Facebook.

“Есть, точнее был, у меня такой подчиненный – Дзюдзь Михаил Семенович. Бывший руководитель Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста, депутат Львовского областного совета, фракция “Европейская Солидарность”, генерал-майор. Феерический … мужик. В последний рабочий день взял взятку в размере около тысячи долларов США от одного из своих подчиненных и был задержан в результате совместной операции СБУ и НАБУ при поддержке управления внутренней безопасности Минюста”, – написал Малюська.

Министр уточнил, что сумма была последней из нескольких периодических платежей.

По словам Малюськи, Дзюдзь был предупрежден о своем увольнении заблаговременно и взял взятку в последний день на должности, после селекторного совещания во время которого руководство подчеркивало недопустимость коррупционных действий.

“Надеюсь это не последнее задержание работников системы Минюста. Работников много – десятки тысяч и до некоторых иначе не доходит.