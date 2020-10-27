Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области.

Следователи установили, что часть местных жителей не были согласны на присоединение их села к Поповской объединенной территориальной общине, и решили самостоятельно организовать голосование за депутатов и председателя Сосновского сельсовета.

Для этого собственными силами напечатали бюллетени и приглашения на выборы, а помещения под участок предоставил местный предприниматель. В качестве реквизитов “фейкового” участка организаторы указали номер официальной УИК 590211 и адрес фиктивного участка, в то время как настоящая УИК работала по другому адресу. Тем самым они ввели в заблуждение большую часть избирателей, которые в итоге так и не смогли реализовать свое право выбора.

26 октября работники следственного управления ГУНП по согласованию с прокуратурой Сумской области объявили главе фиктивной участковой избирательной комиссии подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.157 и ч.1 ст.353 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и самовольное присвоение властных полномочий).

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются организаторы незаконных выборов и их соучастники.