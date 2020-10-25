Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Ранее сегодня стало известно, что в селе Сосновка Конотопского района Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия, которая проводит голосование параллельно с настоящей УИК.
Полиция открыла по факту работы фейкового избирательного участка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).
Следствие продолжается и все обстоятельства выясняются, но полицейские предполагают, что к созданию незаконного участка причастен местный предприниматель.
“Сейчас выяснено, что к организации этой “избирательного участка” может быть причастен один из местных предпринимателей, однако данная информация уточняется”, — отметили в пресс-службе.
Примечательно, что организаторы не только открыли собственный участок, напечатали собственные бюллетени, но и разослали жителям населенного пункта приглашения.
- Ранее в гражданской сети ОПОРА сообщали, что в действиях организаторов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных двумя статья УК.