По факту деятельности незаконного "дополнительного" избирательного участка в Сумской области открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Ранее сегодня стало известно, что в селе Сосновка Конотопского района Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия, которая проводит голосование параллельно с настоящей УИК.

Полиция открыла по факту работы фейкового избирательного участка открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Следствие продолжается и все обстоятельства выясняются, но полицейские предполагают, что к созданию незаконного участка причастен местный предприниматель.

“Сейчас выяснено, что к организации этой “избирательного участка” может быть причастен один из местных предпринимателей, однако данная информация уточняется”, — отметили в пресс-службе.

Примечательно, что организаторы не только открыли собственный участок, напечатали собственные бюллетени, но и разослали жителям населенного пункта приглашения.