Компания Facebook заявила о закрытии дезинформационной кампании, организованной в их соцсети российской группой, известной как Агентство интернет-исследований.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Во вторник, 1 сентября, компания Facebook объявила, что российская группа, известная как Агентство интернет-исследований и которая, по данным разведки, вмешивалась в американские выборы президента в 2016 году, направляет свои действия на то же в этом году.

“Кампания по дезинформации группы, известной как Агентство интернет-исследований, является первым публичным свидетельством того, что агентство пытается повторить свои усилия четырехлетней давности и оттолкнуть избирателей от кандидата в президенты от Демократической партии”, — отметила журналистка Шира Френкель.

Так называемая ферма троллей, базирующаяся в Санкт-Петербурге, создала сеть поддельных учетных записей пользователей и фейковый новостной сайт “Писдата” (PeaceData) левого политического направления.

Фейковые профили и новостной сайт не имели такой большой аудитории, как кампании российской группы в 2016 году. Однако на этот раз она имела свои особенности. Теперь дезинформационные сообщения для ресурса писали нанятые россиянами граждане США. Также чтобы публикации выглядели как настоящие новости, члены кампании использовали сгенерированные с помощью компьютерных технологий фото.

По словам Facebook, об этих действиях России им стало известно от Федерального бюро расследований.

Издание опубликовало пример поста уже удаленной страницы PeaceData в соцсети. Это “новость” с заголовком: “Правительство Великобритании создает миф о мигрантском кризисе, чтобы отвлечь от своих неудач”.