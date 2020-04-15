Во Вьетнаме вступил в силу закон указ, который предусматривает штрафы за распространение фейков и дезинформации в социальных сетях о коронавирусе.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Власти Вьетнама запустили компанию по борьбе дезинформацией о коронавирусе под лозунгом “фейковые новости – реальные последствия”.

Известно, что уже было выписано сотни штрафов, включая трех местных знаменитостей, которые обязаны принести публичные извинения за распространение фейковой информации.

В одном из случаев, была оштрафована женщина за публикацию в Facebook, где она написала о том, что коронавирус распространяется в ее общине. Сообщается, что это не соответствовало действительность, и полиция приняла меры.