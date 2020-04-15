Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Власти Вьетнама запустили компанию по борьбе дезинформацией о коронавирусе под лозунгом “фейковые новости – реальные последствия”.

Известно, что уже было выписано сотни штрафов, включая трех местных знаменитостей, которые обязаны принести публичные извинения за распространение фейковой информации.

В одном из случаев, была оштрафована женщина за публикацию в Facebook, где она написала о том, что коронавирус распространяется в ее общине. Сообщается, что это не соответствовало действительность, и полиция приняла меры.

  • Служба безопасности Украины за период действия карантина обнаружила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе, из них – 4 интернет-агитаторы, которые действовали по заданию российской стороны.
  • Во Львове разоблачили поклонницу “Новороссии” на распространении фейков о коронавирусе.