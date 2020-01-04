В Facebook появилась фейковая страница президента НАН Бориса Патона, с которой распространили хвалебный пост в адрес новогоднего видео Главы государства.

Об этом сообщили в пресс-службе НАН.

Ранее в социальной сети Facebook появился аккаунт под именем президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона, которому накануне исполнился 101 год, а в качестве изображения профиля в аккаунте было использовано фото академика.

С указанного аккаунта в пятницу, 3 января, был распространен хвалебный пост в адрес Президента Владимира Зеленского и его новогоднего обращения, вызвавшего оживленную дискуссию в обществе. Позже новости об этом появились в ряде украинских средств массовой информации.

“Украина должна хотеть стать Швейцарией. Варварству место на свалке истории. Спасибо президенту за такое замечательное, эпохальное поздравление страны”, — цитировали Патона СМИ.

В субботу, 4 января, в НАН сообщили, что академик аккаунтов в социальных сетях не ведет, а к хвалебным постам в адрес Главы государства отношения не имеет.

“Вчера некоторые СМИ распространили информацию о том, что якобы президент НАН Украины академик Борис Патон на своей странице в Facebook прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Хотим заметить, что академик Борис Патон не имеет личных страниц в социальных сетях. Страница в Facebook, на которую ссылаются СМИ, является фейковой. Академик Борис Патон к ней никакого отношения не имеет, как и к любым сообщениям на ней”, — отметили в НАН.

Отметим, в настоящий момент фейковый аккаунт в социальной сети заблокирован.