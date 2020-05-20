Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось ранее, сегодня в Мариинском парке в Киеве прошла пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. За день до мероприятия в парке подстригли газон, а сегодня с самого утра в столице моросил дождь.
Организаторы не предусмотрели навесы на случай непогоды, в связи с чем намокли и сцена, и стулья, предназначенные для журналистов и Президента.
Перед началом мероприятия в Сети появилось видео, на котором группа из 4 человек сушат стулья для Президента и его пресс-секретаря Юлии Мендель феном.
Инцидент вызвал волну возмущения среди пользователей Интернета. Эмоциями по этому поводу поделились и политики: мнение высказали экс-нардеп Олег Ляшко и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко.
Весь день в Сети не только шутят о случившемся, но и анализируют видео. В частности, пользователи соцсетей идентифицировали фен, который был использован для того, чтобы высушить стул.
Оказалось, что это устройство марки Dyson, модель — Supersonic HD01.
Его цена в магазинах варьируется от 9 500 до 14 990 тысяч гривен.
- Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции Главы государства Дмитрия Гордона, который провел 4-часовой стрим с главарем боевиков “ДНР” Игорем Гиркиным, заметили в обществе главы Офиса Президента Андрея Ермака.