Пользователи Сети выяснили, какой фен был использован для сушки стула Президента Владимира Зеленского перед пресс-конференцией в Мариинском парке.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, сегодня в Мариинском парке в Киеве прошла пресс-конференция Президента Владимира Зеленского. За день до мероприятия в парке подстригли газон, а сегодня с самого утра в столице моросил дождь.

Организаторы не предусмотрели навесы на случай непогоды, в связи с чем намокли и сцена, и стулья, предназначенные для журналистов и Президента.

Перед началом мероприятия в Сети появилось видео, на котором группа из 4 человек сушат стулья для Президента и его пресс-секретаря Юлии Мендель феном.

Инцидент вызвал волну возмущения среди пользователей Интернета. Эмоциями по этому поводу поделились и политики: мнение высказали экс-нардеп Олег Ляшко и лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко.

Весь день в Сети не только шутят о случившемся, но и анализируют видео. В частности, пользователи соцсетей идентифицировали фен, который был использован для того, чтобы высушить стул.

Оказалось, что это устройство марки Dyson, модель — Supersonic HD01.

Его цена в магазинах варьируется от 9 500 до 14 990 тысяч гривен.