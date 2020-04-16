Итальянская компания-производитель спортивных автомобилей Ferrari начала выпускать детали для преобразования масок для плавания в респираторы.

Об этом сообщает британское агенство Reuters.

Производитель автомобилей класса люкс Ferrari начал изготавливать детали для преобразования в респираторы масок для снорклинга (вид подводного плавания).

Используя свои технологии 3D-печати на заводе в Маранелло Ferrari печатает термопластичные клапаны и детали для соединения трубок (фитинги). Они были разработаны производителем снаряжения для подводного плавания Mares.

Партию деталей предоставят производственной группе Solid Energy, которая займется преобразованием масок для снорклинга от спортивного ритейлера Decathlon в респираторы. Получившиеся респираторы передадут работникам здравоохранения.

Выглядят маски для снорклинга так: