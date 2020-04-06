Международный фестиваль документального кино Docudays UA в связи с карантином пройдет в онлайн-режиме.

Об этом сообщается на сайте фестиваля.

“В этом году в связи с карантином мы решили провести 17 Docudays UA онлайн! Для нас это решение полна вызовов и экспериментов: мы будем первым украинским кинофестивалем, который состоится онлайн”, — говорится в сообщении.

Docudays UA проходит ежегодно в течение последней недели марта в Киеве. Однако в этом году он состоится позднее — с 24 апреля по 3 мая включительно. В программе онлайн-кинофестиваля:

Публичные онлайн-трансляции на сайте docudays.ua правозащитных дискуссий программы RIGHTS NOW, лекций и встреч, а также разговоров о жизни и о кино с режиссерами фестивальных лент и кинокритиками.

Виртуальный кинотеатр DOCU/SPACE, где можно будет просмотреть более 50 фестивальных лент конкурсных и внеконкурсных программ, большинство из которых будут доступны с 24 апреля по 10 мая.

Эксклюзивные онлайн-события для владельцев индустриальных аккредитаций DOCU/О. Cеред них: Ukrainian Doc Preview — презентация актуальных украинских документальных фильмов на стадии производства перед специалистами киноиндустрии, воплощенная в партнерстве с Украинским институтом, а также Meet Professionals — цикл онлайн-встреч с международными экспертами документального кино.

“Мы хотим поддержать наших зрителей и зрительниц, поэтому все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции будут бесплатными. По возможности, можно оплатить просмотр произвольную сумму или сделать благотворительный взнос на сайте фестиваля”, — отметили организаторы фестиваля.