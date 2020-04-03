Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Изначально фестиваль планировалось перенести с июля на 26 – 30 октября, но теперь мероприятие назначили на 21 – 25 июня 2021 года.

“Каннские Львы”, по своей сути, всегда были о творчестве и Львах. Мы понимаем, что творческое сообщество сталкивается с другими проблемами, и просто не в состоянии создавать конкуретные фестивальные проекты. Маркетинговая и креативная индустрии, как и многие другие, в настоящее время находятся в смятении, и совершенно очевидно, что мы можем сыграть свою небольшую роль, сняв все спекуляции о фестивале в этом году. Мы постарались принять наши решения как можно раньше, чтобы дать отрасли полную ясность в сложившейся ситуации, и именно поэтому мы объявляем этот шаг сегодня”, – отметил председатель Cannes Lions Филип Томас.

СПРАВКА. Международный фестиваль творчества “Каннские львы” считается наиболее авторитетным международным фестивалем производителей рекламы. Фестиваль, продолжительностью от 5 до 7 дней, ежегодно проводится во французском городе Канны.