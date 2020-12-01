Организаторы фестиваля воздушных шаров "Монгольфьерия" перенесли мероприятие на 2 декабря. После этого погода ухудшится. Фестиваль состоится на ВДНГ в дневное время с 13:00 до 16:00. Воздушные шары и участники будут находиться под открытым небом на огромном поле, размером как 9 футбольных площадок.

Участники фестиваля увидят огромные воздушные шары в музыкальном сопровождении. Высота аэростатов сравнима с пятиэтажкой, а подниматься они будут на 30 метров. Все, кто приобрели соответствующие билеты, смогут совершить подъём на воздушном шаре. На локацию будут работать фотографы, которые сделают качественные снимки для участников.

Организаторы просят участников соблюдать масочный режим и физическую дистанцию. Подробная информация на сайте мероприятия https://balloonfest.com.ua

Фестиваль тепловых аэростатов организовывает воздухоплавательное общество “Монгольфьер” и общественная организация “Украинское воздухоплавательное общество”. Мероприятие состоится по случаю годовщины запуска первого воздушного шара в истории человечества. 237 лет назад братья Монгольфье запустили своё изобретение в Париже. С тех пор началась эпоха воздухоплавания, которое с каждым годом становится всё более популярным видом культурного отдыха.