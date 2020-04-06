Планируемо фестиваль должен был состояться в июне.

“Безопасность гостей, зрителей, волонтеров и команды – для нас на первом месте и ею мы не хотим рисковать. В то же время мы хотим встретиться с вами в реальной жизни и совместно насладиться фестивальной атмосферой. Чтобы можно было снова купить билет, зайти в кинозал и ждать, пока погаснет последний свет”, – отметила программная директор ОО Wiz-Art Ольга Райтер.

Новые даты проведения фестиваля – 7 – 13 сентября 2020, однако все будет зависеть от развития событий вокруг пандемии в Украине и мире.

Для режиссеров и съемочных групп продолжаем дедлайны подачи фильмов. До 15 апреля – обычный, и до 7 мая – последний. Можно передавать на filmfreeway.

Заботьтесь о себе и близких и будьте здоровы!

http://wiz-art.ua/festival/lisff-wiz-art-changes-dates/