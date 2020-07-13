Международный мультидисциплинарный фестиваль современного искусства ГОГОЛЬFEST – FastFestGogolFest “Украина. Ускорение” состоится 19-20 сентября в День города в Фастове. На крыше самого высокого здания городе 9 июля состоялась презентация фестиваля. Директор ГОГОЛЬFEST Максим Демский и городской голова Михаил Нетяжук официально подписали договор о проведении FastFestGogolFest.

FastFestGogolFest будет включать театральную, музыкальную, визуальную, образовательную, детскую и ночную программы. За 2 дня и 1 ночь будет проведено около сотни культурных мероприятий на нескольких локациях.

В центре города, на площади Победы 19 сентября состоится гранд-открытие, режиссером которого выступит Влад Троицкий. Это будет бесплатное событие, на которое может попасть каждый желающий. Однако, как и другие меры FastFestGogolFest, будет проходить с соблюдением всех карантинных требований.

Театральная программа будет представлена ​​на двух сценах во Дворце культуры. По словам куратора Андрея Палатного, “местные творцы-театралы также смогут принять участие в создании художественных проектов”.

В Молодежном центре расположится образовательная программа “Гимназия”, которая представит тему “Наши 20-е”.

“20-е годы каждого из веков – это период решительных изменений и важных шагов для украинской культуры. Например, 20-е 20-го века в Украине связаны с поколением проевропейских писателей, режиссеров, интеллектуалов “расстрелянного возрождения”. Станут наши 20-е? Куда движется культура? За какими форматами будущее: зум-завтра и тик-ток мышление?”, – рассказала куратор Анастасия Евдокимова.

Главной локацией фестиваля станет территория бывшего военного городка. Здесь будет музыкальная сцена и детская программа.

Также именно здесь “будет создан сквот Art Knot – художественный узел, в каждой комнате которого художники со всей Украины представят свои работы. Он продолжит свою работу как художественный центр в Фастове после окончания фестиваля и станет пространством для создания нового культурного продукта. Это трехэтажное здание с полусотней комнат. Его благоустроят, подключат электричество, воду, он станет местом для работы художников и мобилизации активных креативных людей Фастова”, – рассказал куратор визуальной программы Александр Никитюк.

Сейчас организаторы еще не разглашают хедлайнеров музыкальной программы. Однако директор фестиваля Максим Демский анонсировал, что это будут яркие и неожиданные артисты: “За ними грустят украинцы, потому что последние 3-5 лет они находятся за границей. Нам удалось начать с ними переговоры, чтобы они представили свои программы. Но пока не подпишем договоры и контракты, мы не имеем права озвучивать имена”.

Стоит отметить, что именно местная власть пригласила фестиваль в город.

“Слоган нашего фестиваля “Украина. Ускорение”, поэтому предлагаю вместе работать над тем, чтобы двигать Украину вперед”, – призвал городской голова Михаил Нетяжук.