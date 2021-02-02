Фиаско инвесторов с Reddit: акции GameStop резко упали на 30%

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что акции GameStop после резкого и необоснованного взлета упали на 30% во Франкфурте от закрытия рынка 1 февраля.

Франкфуртские акции GameStop закрепились на уровне 143 евро (172,72 доллара) на начало торгов 2 февраля. На закрытии американского рынка котировки акций составляли 225 долларов, а к открытию 2 февраля они упали на 23% и закрепились на уровне 173 долларов.

По прогнозам финансовых аналитиков, усилия инвесторов с Reddit постепенно сводятся на нет.

Спотовые цены на серебро упали более чем на 4% – до 27,66 доллара за унцию после достигнутого восьмилетнего максимума в понедельник, когда розничные трейдеры покупали монеты и складывали в серебряные фонды, чтобы спровоцировать скачки цен.

Торговое безумие, управляемое социальными сетями, “может медленно заканчиваться”, сказал аналитик рынка OANDA Эдвард Моя.

“Как и все хорошие поездки на американских горках, все это заканчивается”, – сказал Моя.

Несмотря на снижение акций GameStop почти на треть, котировки акций компании остаются на около 1000% выше, чем до того, как пользователи Reddit решили их массово скупать.

Другие акции, скупленные инвесторами-любителями продолжили свой прогресс, в частности речь идет о BlackBerry Ltd.