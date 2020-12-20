Об этом сообщает издание Forbes.

Компания потратила почти десять лет на разработку самой разрекламированной видеоигры года. Предзаказы на Cyberpunk 2077 оформили более 8 млн человек.

Фанатам показывали впечатляющие трейлеры с участием таких знаменитостей, как Киану Ривз, Граймс и ASAP Rocky.

Но выпуск Cyberpunk 2077 10 декабря этого года вскоре обернулся катастрофой. Геймеры начали сообщать о большом количестве багов и ошибок игры. К ним, в частности, относятся крошечные деревья, танки, падающие с неба, и персонажи, которые неясно почему стоят без штанов.

Игра почти не запускалась на старых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

В итоге компания Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store, а тем, кто ее уже приобрел, предложила полный возврат средств. В свою очередь Microsoft объявила, что также вернет деньги, но удалять игру из своего магазина не будет.

Фиаско Cyberpunk 2077 стоило двум соучредителям CD Projekt Red – Михалу Кичиньски и Марчину Ивински 1 млрд долларов США (финансовые потери составили по 500 млн долларов для каждого). Это связано с тем, что на прошлой неделе акции компании упали примерно на 40%.

Таким образом, Ивински из миллиардера превратился в миллионера (стоимость его пакета в компании теперь оценивается в 964 млн долларов).

Две недели тому назад состояние Кичиньски оценивалось в 1,2 млрд долларов. Стоимость его пакета в компании CD Projekt теперь упала до 750 млн долларов.

История CD Projekt

Ивински и Кичиньски основали компанию CD Projekt (материнскую компанию CD Projekt RED) в 1994 году.

До этого Кичиньски зарабатывал карманные деньги на сером рынке видеоигр в Варшаве, копируя игры на кассетном магнитофоне своего отца (позже на дискете) и продавая их в местном ларьке. В 1988 году он познакомился с Ивински в средней школе.

К 1994 году Кичиньски решил, что продавать пиратские игры больше не стоит: согласно новому закону об авторском праве это было незаконно. Он начал импортировать легальные игры со всего мира и продавать их с большой прибылью.

Впоследствии Кичиньски и Ивински решили создать свою собственную компанию. Затраты на нее не были впечатляющими: Кичиньски сообщал, что “вложил свой компьютер”, а Ивински – 500 долларов.

Работая в маленькой комнате в квартире друга, они наладили отношения с американскими разработчиками видеоигр, такими как American Laser Games.

В течение пяти лет Кичиньски и Ивински нашли то, что, по их мнению, должно было стать следующей большой игрой: Baldur’s Gate, разработанную канадской компанией BioWare. Они сделали правильный выбор: CD Projekt сблизилась с издателями игры и привлекла польских актеров для озвучки.

За первую неделю продажи Baldur’s Gate принесли компании CD Projekt более 600 тысяч долларов. Затем компания сделала следующий логический шаг – перешла к разработке собственных игр.

“Мы с самого начала мечтали создавать свои собственные игры. Мы знали, что это сложно, мы знали, что это требует больших денег. И у нас не было опыта”, – отметил Кичиньски.

Хотя CD Projekt не хватало передовых технологий в разработке видеоигр, Кичиньски и Ивински считали, что нашли идеальный продукт для своей компании: The Witcher (“Ведьмак”) – игру, основанную на фэнтези-романах польского писателя Анджея Сапковского.

Компания создала серию игр “The Witcher” и запустила ее в 2007 году. Она разошлась примерно 50-миллионным тиражом. При этом “The Witcher 3” считается одной из величайших видеоигр всех времен. Было продано более 28 млн копий третьей части.

Но вскоре дела у компании пошли не очень хорошо. Финансовый кризис 2009 года сильно ударил по CD Projekt Red, которой пришлось уволить почти половину из 350 сотрудников.

В итоге Кичиньски помог CD Projekt найти инвестора Збигнева Якубаса. Соучредители согласились отказаться от 22% компании в обмен на примерно 4 млн долларов, необходимых для производства игр.

Как отмечает Forbes, к моменту выхода “Ведьмака 2” в мае 2011 года Кичиньски морально выгорел. Хотя игра имела коммерческий успех и признание критиков.

Команда начала разработку двух игр “The Witcher” одновременно в разгар финансового кризиса. Использование старых технологий привело к большому количеству ограничений (аналогично тем проблемам, которые возникли в игре Cyberpunk 2077).

Именно тогда Кичиньски начал планировать уход из компании. Он покинул ее в 2013 году, вскоре после первого анонса Cyberpunk 2077.

После этого Ивински стал публичным лицом компании, работая вместе со старшим братом Кичиньски, Адамом, который присоединился к ней в 1994 году и теперь является президентом и членом правления.

Путь к провалу

Как пишет Forbes, CD Projekt RED была известна тем, что заставляла работать сотрудников в последние месяцы перед релизом практически без отдыха и выходных. Кичиньски осознавал, что единственный способ уложиться в сжатые сроки при выпуске очередной игры-блокбастера – это “срезать углы” и исправить ошибки после запуска.

Такие недостатки в производстве в конечном итоге и стали катастрофическими для Cyberpunk 2077.

В то же время Кичиньски оставил их решать другим.

В течение длительного периода разработчики Cyberpunk 2077 активно рекламировали игру. Самым большим триумфом стало привлечение известного голливудского актера Киану Ривза в качестве фронтмена игры.

Пандемия коронавируса предоставила компании редкую возможность добиться успеха: на фоне переноса большого количества высокобюджетных фильмов у CD Projekt RED появилась возможность “засветиться” со своим продуктом.

После нескольких переносов даты релиза (с апреля на сентябрь, потом на ноябрь и в итоге на 10 декабря) CD Projekt Red перешла на 6-дневные рабочие недели, чтобы уложиться в срок. Поскольку компания спешила выпустить игру перед праздничным сезоном, в Cyberpunk 2077 возникли многочисленные ошибки и баги.

Несколько аналитиков сообщили Forbes, что в CD Projekt Red планировали каждые 2,5 года по очереди выпускать новые игры Cyberpunk и Witcher.

Поскольку теперь потребуется дополнительное время, чтобы исправить проблемы с Cyberpunk 2077 и избежать повторения той же ошибки в будущем, от этих планов, компании, вероятно, придется отказаться.

Еще летом аналитики прогнозировали, что Cyberpunk 2077 может разойтись более чем 25-миллионным тиражом в первый год (что при цене около 60 долларов за игру приведет к рекордному доходу для компании). Но из-за багов в игре эти прогнозы теперь под большим вопросом.