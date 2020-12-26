ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира U-17 и U-20 в 2021 году из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Турнир U-17 должен был пройти в Перу, U-20 – в Индонезии. Они состоятся в 2023 году.

“Из-за пандемии COVID-19 Бюро Совета ФИФА решило отменить соревнования 2021 года. Мужские чемпионаты мира по футболу U-20 и U-17 и назначить соответственно Индонезию и Перу, которые должны были принимать турниры в 2021 году, хозяевами соревнований в 2023 году”, – говорится в сообщении.

Действующим чемпионом мира U20 является сборная Украины. В 2019 команда Александра Петракова выиграла чемпионат в Польше, обыграв в финале Южную Корею.

Сборная Бразилии – действующий чемпион мира U17. В 2019 бразильцы выиграли турнир в четвертый раз в истории.