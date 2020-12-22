Об этом говорится в заявлении ФИФА.

Музей мирового футбола ФИФА открылся в 2016 году в центре Цюриха. На ремонт и модернизацию здания, не принадлежащего ФИФА, были потрачены 140 млн франков, а аренда должна обойтись еще в 360 млн франков.

“Учитывая огромные расходы, связанные с этим музеем, а также общий способ работы предыдущего руководства ФИФА, была проведена судебно-медицинская проверка, чтобы выяснить, что же здесь на самом деле произошло. Эта проверка выявила широкий спектр подозрительных обстоятельств и ошибок руководства, некоторые из которых могут иметь уголовный характер и, следовательно, должны быть надлежащим образом расследованы соответствующими органами. Мы пришли к выводу, что у нас не было другого выбора, кроме как сообщить об этом случае в государственную прокуратуру – не в последнюю очередь потому, что нынешнее руководство ФИФА также несет фидуциарные обязанности перед организацией, и мы намерены соответствовать им, даже если те, кто были перед нами, не справились с работой”, – сказал заместитель генерального секретаря ФИФА (администрация) Аласдер Белл.