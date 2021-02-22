Фигурант дела "ПриватБанка" пытался сбежать в Австрию после "слива" информации из Офиса генерального прокурора. Этот факт намерены расследовать отдельно.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Сегодня, 22 февраля, правоохранители задержали Владимира Яценко – фигуранта дела “ПриватБанка”, который хотел убежать из Украины.

“… узнала о чрезвычайно важной новости – мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей “сливаются”, которая станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз”, – отметила она.

Венедиктова уточнила, что о подозрениях знал очень узкий круг людей.

“Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления “ПриватБанка”, каким-то странным способом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в “Борисполе”. Финита”, – добавила Венедиктова.

Подозрение Владимиру Яценко утром 22 февраля подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Его подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах.

Напомним, “ПриватБанк” был национализирован в декабре 2016 года. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал национализацию незаконной. После НБУ, Минфин и “ПриватБанк” подали апелляцию на это решение.