Игоря Павловского, фигуранта дела об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк, Печерский райсуд Киева взял под стражу по другому делу – как подозреваемого в создании преступной организации.

Прямую трансляцию судебного заседания вел телеканал “Громадське”.

Павловскому инкриминируют создание преступной организации и незаконное хранение огнестрельного оружия. Представитель Офиса генерального прокурора просил взять подозреваемого под стражу на два месяца.

Следственный судья удовлетворил ходатайство обвинения частично.

“Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21 января до 4 марта 2020 года”, – заявил судья.

По данным следствия, Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, устраивала массовые беспорядки. В подозрении говорится о двух эпизодах: поджог автомобиля активистов в апреле 2018 года и массовые беспорядки у здания Олешковского районного совета Херсонской области в мае 2018 года.

Также Павловский является фигурантом уголовного производства о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.