Прямую трансляцию судебного заседания вел телеканал “Громадське”.
Павловскому инкриминируют создание преступной организации и незаконное хранение огнестрельного оружия. Представитель Офиса генерального прокурора просил взять подозреваемого под стражу на два месяца.
Следственный судья удовлетворил ходатайство обвинения частично.
“Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21 января до 4 марта 2020 года”, – заявил судья.
По данным следствия, Павловский создал преступную организацию, которая занималась запугиванием людей, повреждением их имущества, устраивала массовые беспорядки. В подозрении говорится о двух эпизодах: поджог автомобиля активистов в апреле 2018 года и массовые беспорядки у здания Олешковского районного совета Херсонской области в мае 2018 года.
Также Павловский является фигурантом уголовного производства о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
- В мае 2019 года суд отпустил из СИЗО экс-помощника народного депутата от фракции “Блок Петра Порошенко” Николая Паламарчука Игоря Павловского, который является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.