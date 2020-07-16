В аэропорту Одессы был задержан один из фигурантов дела о пожаре в гостинице "Токио Стар".

Об этом сообщила пресс-служба одесской полиции.

Уточняется, что фигурант дела, который является директором одесского отеля, хотел вылететь из Украины через международный аэропорт “Одесса”.

В данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения задержанному.

Отмечается, что по делу о пожаре в одесском отеле “Токи Стар” объявлен в розыск совладелец и главный инженер Сергей Дурач.

Напомним, что отель “Токи Стар” был одним из наиболее бюджетных в Одессе. Он числился по документам как “складские помещения”. У владельцев не было документов, разрешающих людям проживать в здании.

Напомним, около часа ночи 17 августа в одесской гостинице “Токио Стар” произошел пожар. До 4:32 пожар распространился на площадь около тысячи квадратных метров. Огонь тушили около трех часов. В результате возгорания погибли 9 человек.