Об этом сообщила пресс-служба одесской полиции.
Уточняется, что фигурант дела, который является директором одесского отеля, хотел вылететь из Украины через международный аэропорт “Одесса”.
В данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения задержанному.
Отмечается, что по делу о пожаре в одесском отеле “Токи Стар” объявлен в розыск совладелец и главный инженер Сергей Дурач.
Напомним, что отель “Токи Стар” был одним из наиболее бюджетных в Одессе. Он числился по документам как “складские помещения”. У владельцев не было документов, разрешающих людям проживать в здании.
Напомним, около часа ночи 17 августа в одесской гостинице “Токио Стар” произошел пожар. До 4:32 пожар распространился на площадь около тысячи квадратных метров. Огонь тушили около трех часов. В результате возгорания погибли 9 человек.
- Ранее Киевский районный суд города Одесса избрал меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога владельцу одесской гостиницы “Токио Стар” Вадиму Черному. Позже под стражу была взята старший администратор гостиницы.
- Родственники гражданки Австралии — одной из 9 погибших при пожаре — подали гражданский иск с требованием взыскать с причастных к трагедии 1 млн долларов морального и порядка 700 тысяч гривен материального ущерба.