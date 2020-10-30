Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совет правосудия.

“21 октября 2020 в Высший совет правосудия поступило заявление Зиновия Холоднюка об увольнении его с занимаемой должности по собственному желанию. 29 октября 2020 Высший совет правосудия решил освободить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020”, — говорится в сообщении.

Зиновий Холоднюк занимал должность главы ГСА Украины с 25 апреля 2014 в соответствии с решением Совета судей Украины.

Как сообщалось ранее, глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель, пятеро судей ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк и еще 4 человека (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и имела целью захват государственной власти.

Главе ГСА были вручены подозрение в совершении таких уголовных правонарушений:

ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);

ч. 1 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ст. 351-2. (препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины).

3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства.

“Дело ОАСК”