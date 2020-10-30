Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совет правосудия.
“21 октября 2020 в Высший совет правосудия поступило заявление Зиновия Холоднюка об увольнении его с занимаемой должности по собственному желанию. 29 октября 2020 Высший совет правосудия решил освободить Холоднюка Зиновия Васильевича от должности главы Государственной судебной администрации Украины по собственному желанию 30 октября 2020”, — говорится в сообщении.
Зиновий Холоднюк занимал должность главы ГСА Украины с 25 апреля 2014 в соответствии с решением Совета судей Украины.
Как сообщалось ранее, глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель, пятеро судей ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины Зиновий Холоднюк и еще 4 человека (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и имела целью захват государственной власти.
Главе ГСА были вручены подозрение в совершении таких уголовных правонарушений:
- ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство ею или участие в ее преступлениях);
- ч. 1 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);
- ст. 351-2. (препятствование деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины).
3 августа Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюка меру пресечения в виде личного обязательства.
“Дело ОАСК”
17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.
17 июля детективы НАБУ провели обыски в здании ОАСК. В суде заявили, что обыски связаны с расследованием “дел Майдана”.
Впоследствии появилась информация, что НАБУ сообщило о подозрении главе суда (им в январе 2020 года был повторно избран скандальный судья Павел Вовк). В общей сложности было сообщено о подозрении 12 лицам.
Известно, что глава ОАСК, его заместитель, пятеро судей ОАСК, глава Государственной судебной администрации Украины и еще 4 лиц (всего 12) подозреваются в создании преступной организации, которая действовала в интересах политиков и бизнес-кругов и преследовала цель захвата государственной власти.
НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще 6 фигурантов “дела ОАСК”. Вовк, в свою очередь, заявил, что находится в Украине и готов прийти на допрос.
- 28 октября Президент Владимир Зеленский инициировал консультации с Высшим советом правосудия, чтобы “решить вопрос” по Окружному административному суду Киева.