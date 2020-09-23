Краснозаводской районный суд Харькова освободил от наказания предпринимателя, фигуранта дела "рюкзаков Авакова" Владимира Литвина, который ранее взял всю вину на себя.

Об этом стало известно из решения суда.

Владимира Литвина освободили по истечении двухлетнего испытательного срока. За это время он не совершил новое преступление и, соответственно, не нарушил условия испытательного срока.

Теперь судимость Владимира Литвина считается погашенной. Решение суда может быть обжаловано в течение недели, но поскольку гособвинитель по делу поддержал освобождение, то обжалование вряд ли состоится.

Напомним, по версии следствия, осенью 2014 года сын министра внутренних дел Арсена Авакова, пользуясь личными отношениями с заместителем министра внутренних дел Украины (Сергеем Чеботарем), выступил организатором закупки рюкзаков для нужд солдат Национальной гвардии. В тот момент на складах МВД уже находилось 2000 неиспользованных рюкзаков.

Сын главы МВД, согласно данным следствия, договорился об изготовлении рюкзаков с предпринимателем Владимиром Литвином, который, в свою очередь, нашел общество с ограниченной ответственностью с признаками фиктивности для участия в переговорной процедуре закупки. В итоге была достигнута договоренность о поставке 5000 рюкзаков по цене 2 899 гривен за единицу.

По мнению следствия, экипировка для силовиков стоила “существенно выше среднерыночной”, а сама сделка нанесла государству ущерб на 14 миллионов гривен.

Александр Аваков, Сергей Чеботарь и Владимир Литвин были задержаны 31 октября 2017 года. Для всех троих фигурантов Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства.