Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

“Офис генерального прокурора и прокуратура Херсонской области совместно с СБУ 26 февраля сообщили о подозрении 4-м лицам, в том числе руководителю преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности”, – сказано в сообщении.

По версии следствия, эти лица причастны к незаконному завладению автомобилями на сумму около 5 млн гривен, совершенному организованной преступной группировкой и с применением насилия (ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса).

По местам проживания фигурантов было проведено 10 обысков.

“Указанные следственные и процессуальные действия произошли по новым обстоятельствам в производствах по факту нападения на Екатерину Гандзюк и создания этой преступной организации”, – подчеркивается в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что руководителю преступной организации – бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов было сообщено о подозрении. Он сейчас находится под стражей (речь идет об Игоре Павловском).

Кроме того, 26 февраля суд разрешил перевести в учреждение предварительного заключения в Киеве отдельных соучастников нападения на Екатерину Гандзюк для участия в следственных действиях.