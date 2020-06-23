Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

“Пытаюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и МФО, чтобы реализовать серию инновационных проектов, которые предлагает Владимир Усов и его команда. Вижу желание вывести наш космический сектор с постепенного процесса отмирания из-за, в первую очередь, коррупции и безразличия менеджеров”, – написала Клитина.

Стоит отметить, что ранее Александра Клитина попала в секс-скандал, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свою должность через постель.

Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для “Укрзализныци”, Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он “мутит с тендерами”. После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А впоследствии ее уволили с должности заместителя министра инфраструктуры.