Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

По информации омбудсмена, фигуранту “дела Хизб ут-Тахрир” Эскендеру Абдулганиеву необходима срочная медицинская помощь из-за неудачно удаленного зуба, а также его беспокоит киста.

“В течение длительного времени гражданина Украины беспокоил сильная зубная боль, в результате чего поднималась высокая температура тела. В медицинской части пенитенциарного учреждения удалили больной зуб, но рана так и не зажила и продолжает кровоточить. Кроме того, ранее в Эскендера Абдулганиев зажглась киста на копчике, которая вызвала сильную боль, но медицинская помощь так и не была предоставлена”, — написала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что указанное противоречит гарантированным нормам Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

В связи с этим Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой ” принять срочные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого оказали квалифицированную медицинскую помощь”.

Также Денисова отметила, Эскендер Абдулганиев незаконно задержан силовиками России 14 февраля 2019. Судебное разбирательство в его отношении уже начато, заседание назначено на 20 января 2020 года.