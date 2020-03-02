Апелляционный суд в США отклонил иск олимпийской чемпионки по фигурному катанию Оксаны Баюл против Украины на $50 млн.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

По словам министра, победительница Олимпийских игр в Лиллехаммере 1994 года Оксана Баюл в 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государству Украина о взыскании $50 млн (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и еще две компании.)

Обоснование иска – нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам.

По результатам рассмотрения письменных объяснений сторон Окружной суд Центрального округа Калифорнии 18 июня 2018 года принял решение в пользу государства Украина, удовлетворив ходатайство государства об оставлении иска без рассмотрения. Суд признал, что исключения для применения иммунитета отсутствуют, а требования истца к государству безосновательны, а потому подлежат отклонению.

“Оксана и ее адвокаты этим не удовлетворились и подали апелляцию. В минувший четверг Апелляционный суд Девятого округа США принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов, а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета”, – написал Малюська.

Справка. Оксана Сергеевна Баюл (род. 16 ноября 1977 года, Днепропетровск) — украинская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 1994 года, чемпионка мира (1993) и двукратная чемпионка Украины (1993, 1994).

Заслуженный мастер спорта Украины.

Баюл переехала жить в США в 1994 году, выступала в профессионалах. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она попала в автомобильную аварию, после чего попала под суд в 1997 году и была осуждена на условный срок. Страдала алкоголизмом, прошла реабилитацию. Сейчас продолжает выступления и занимается бизнесом, издала две книги на английском языке. В 2001 покинула, однако в 2005 вернулась в профессиональный спорт. Оставалась гражданкой Украины, имея вид на жительство в США, жила в квартире площадью почти 200 квадратных метров на 17-м этаже высотного дома в Нью-Джерси.

В 2010 году Баюл ненадолго вернулась в Украину, поступила в Национальный педагогический университет имени Драгоманова в Киеве на факультет “Тренерская работа”, планировала создание школы фигурного катания. Однако уже через 4 месяца Баюл покинула университет и вернулась в США из-за конфликта с приглашавшими ее чиновниками и Галиной Змиевской.

В 2015 году Баюл объявила о том, что давно прекратила общение со Змиевской и Петренко и обвинила своего экс-тренера в присвоении значительных сумм в период ее карьеры. Инициировала несколько судебных исков в США, обвиняя своих агентов и спонсоров в неправильном распределении прибыли и незаконном использовании ее имени.