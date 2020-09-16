Об этом сообщается на его странице в Facebook.

“Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен. Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ближайшее время Филарет вернется к богослужениям.