Почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ КП.

“На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 20 июня 2019 года, которым было отменено постановление т.н. Поместного Собора УПЦ КП от 15 декабря 2018”, – говорится в сообщении.

Также в УПЦ КП отметили, что патриарх Филарет уже сообщил министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому, что он отозвал подпись из постановления о ликвидации.

В тексте сообщении отмечается, что, несмотря на многочисленные попытки регистрации постановления поместного собора УПЦ КП от 20 июня 2019 года, государственный секретарь Минкульта такую госрегистрацию не производит, ссылаясь на постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года. При этом указывается, что это постановление отменено постановлением поместного собора УПЦ КП 20 июня 2019 года.

“Отзыв подписи, как допустимое юридическое действие, обуславливаю положениями статей 9 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статей 22 и 35 Конституции Украины, которыми делается невозможным ухудшение правового положения граждан Украины, реализующих право на свободу совести в Киевском патриархате”, – говорится в документе.

Напомним, 14 декабря, на соборе Православной церкви Украины, предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Православная церковь Украины ранее предостерегла почетного патриарха Филарета от проведения “собора Киевского патриархата” и предупредила, что участие в таком мероприятии будет означать раскол и грозит отлучением от ПЦУ.

11 июня почетный патриарх Православной церкви Филарет заявил, что созовет “поместный собор” Киевского патриархата на 20 июня, чтобы заявить о непризнании Томоса Вселенского патриарха. Патриарх Филарет также заявил, что не признает Томос Вселенского патриарха, который “навязал церкви лишь новую зависимость”.