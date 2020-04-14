Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения”, – говорится в сообщении.

По словам Филатова, кроме штрафов от полиции и уголовных дел церкви “получат весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема”.

“Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Мы же с вами не ругались все эти годы, правда? Но если вы хотите рисковать здоровьем людей, то тогда не обижайтесь. Я вас честно предупреждаю. И не поможет вам никто. Ни мои прекрасные отношения с Владыкой Иринеем, ни депутатское лобби, ни сам Господь Бог”, – подчеркнул он.

“И, да, передайте этому кретину с “Тополя”, чьё фото на Вербное Воскресенье обошло все СМИ, пусть уже готовится”, – добавил мэр Днепра.

Следует отметить, что, по данным СМИ, в Днепре в Храме Великомученика и целителя Пантелеймона в вербное воскресенье людей причащали с одной ложечки.