Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Центра социологических и маркетинговых исследований Socis.

За Филатова отдали голоса 78.75%.

Загид Краснов от “Гражданской силы” набрал 18,25%.

Исследование проводилось в день второго тура выборов мэра в Днепре 22 ноября 2020, на выходе из избирательных участков. Исследованием было охвачено 60 избирательных участков по всей территории города, расположенных равномерно и пропорционально, соответственно по территориям районов города.

Опрошено – 3398 избирателей. Уровень досягаемости исследования (Response Rate) – 70.62%. Отказов от интервью – 1414.

Филатов возглавил город в 2015 году, до этого был бизнесменом и адвокатом, также некоторое время работал журналистом. Победил на выборах в парламент VIII созыва по 27 одномандатному избирательному округу (Днепр).