Об этом Филатов написал в комментариях под постом Дубинского в Facebook.
Так, сегодня Дубинский на своей странице в соцсети написал, что “обезжиренный мер Днепра Филатов удалил пост про отстрел собак и начал врать, что это фейк”.
“Боря, все уже и так знают, что ты долбо*б. Не надо оправдываться”, – отметил нардеп.
Под его постом мэр Днепра пообещал ему набить *бало.
“Я просто *бало тебе разобью. Готовься. И Бенина охрана не поможет, ху*сос:”, – ответил Филатов.
В ответ на этот комментарий Дубинский снова написал пост, в котором обматерил Филатова и пригрозил ГБР и Нацполицией.
“Алкоголь разъел мозг настолько, что мер Днепра Филатов обещает мне в комментариях “разбить *бало”. Надеюсь, клоун, ты не бросишься протрезвев удалять этот комментарий. И уже с завтрашнего дня начнешь ходить на допросы в ГБР и Нацполицию. Будем проводить воспитательную работу в строгом соответствии с законом. Царек ху*в”, – написал нардеп.
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