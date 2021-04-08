Об этом пишет агентство Reuters.
По словам главы Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин Роландо Энрике Доминго, приостановка вакцинации произошла после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
“Эта приостановка не означает, что вакцина небезопасна или неэффективна. Мы просто принимаем меры предосторожности для обеспечения безопасности каждого филиппинца”, – сказал Доминго.
На данный момент Филиппины получили 525 600 доз вакцины AstraZeneca через программу COVAX, что составляет примерно пятую часть от общего количества препарата в стране. Еще 2,6 миллиона доз, закупленных частным сектором, будут доставлены в следующем месяце.
1 марта страна начала программу вакцинации, привив в первую очередь медицинских работников, а потом пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.
На сегодняшний день в стране введено почти 923 000 доз китайской вакциной Sinovac Biotech и AstraZeneca. Цель страны в этом году – привить 70 миллионов человек из 108 миллионов населения.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования. Исследования показывали, что эта вакцина дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины от