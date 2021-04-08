Органы здравоохранения Филиппин приостановили использование вакцины AstraZeneca COVID-19 для людей моложе 60 лет для расследования сообщений об образовании тромбов, поступающих из других стран.

Об этом пишет агентство Reuters.

По словам главы Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин Роландо Энрике Доминго, приостановка вакцинации произошла после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало включить образование тромбов в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca.

“Эта приостановка не означает, что вакцина небезопасна или неэффективна. Мы просто принимаем меры предосторожности для обеспечения безопасности каждого филиппинца”, – сказал Доминго.

На данный момент Филиппины получили 525 600 доз вакцины AstraZeneca через программу COVAX, что составляет примерно пятую часть от общего количества препарата в стране. Еще 2,6 миллиона доз, закупленных частным сектором, будут доставлены в следующем месяце.

1 марта страна начала программу вакцинации, привив в первую очередь медицинских работников, а потом пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

На сегодняшний день в стране введено почти 923 000 доз китайской вакциной Sinovac Biotech и AstraZeneca. Цель страны в этом году – привить 70 миллионов человек из 108 миллионов населения.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования. Исследования показывали, что эта вакцина дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.