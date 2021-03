Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

По оценкам Азиатского Банка Развития, с начала пандемии коронавируса в Маниле ежедневно образуется дополнительных 280 тонн медицинских отходов.

Экологи предупреждают, что пластик внутри медицинских масок распадается на микрочастицы и потребляется морскими животными.

Они призвали правительство Филиппин улучшить утилизацию медицинских отходов, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.

Today on BBC News… Divers find Philippine coral reef littered with blue surgical face masks (the single-use ones popular during the Covid-19 pandemic). https://t.co/eY8jqfHtGQ THREAD 1/10 pic.twitter.com/CPwQEJR0ah

— Howard Johnson (@Howardrjohnson) March 9, 2021