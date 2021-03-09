Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

По оценкам Азиатского Банка Развития, с начала пандемии коронавируса в Маниле ежедневно образуется дополнительных 280 тонн медицинских отходов.

Экологи предупреждают, что пластик внутри медицинских масок распадается на микрочастицы и потребляется морскими животными.

Они призвали правительство Филиппин улучшить утилизацию медицинских отходов, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение морей.

Фото: twitter.com/Howardrjohnson

  • Ранее французские экологи заявили, что связанное с пандемией коронавируса масштабное производство средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезного загрязнения мирового океана синтетическим мусором.