Один из ключевых фильмов года, драма "Атлантида" Валентина Васяновича, станет фильмом-открытием 4-го Kharkiv MeetDocs.

Ленту лично представят режиссер, продюсер и оператор фильма Валентин Васянович и исполнители главных ролей. Показ состоится 29 октября в Театрально-концертном центре (бывший малый зал Харьковской оперы) в рамках офлайн-части кинофестиваля (будет проходить с 29 по 31 октября). Просмотру будет предшествовать торжественная церемония.

Это уникальная возможность для харьковчан увидеть на большом экране киноленту, получившую историческую для Украины победу — главный приз в секции “Горизонты” 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

“Атлантида” переносит нас в недалекое будущее — в 2025 год. После победы Украины в войне с Россией оккупированный Донбасс возвращен в состав государства, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне запустения рождается новая любовь.

Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда “Вернись живым” Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

“С 2018 года на нашем документальном кинофестивале существует секция игровых фильмов MeetNonDocs. Эти кинокартины хорошо воспринимают зрители, но главное — это также картины-документы, созданные на реальных событиях, где в основу положены тяжелые и трагические страницы современной украинской истории, как война на Донбассе, оккупация Крыма и тому подобное. Именно поэтому мы и показываем „Атлантиду“ — сверхважный фильм, который осмысливает трагические события на Востоке страны, всего лишь в нескольких сотнях километров от Харькова”, — отметила директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм.

В день показа фильма Валентин Васянович примет участие в короткой сессии Q&A. Также состоится Public talk с харьковскими кинематографистами и студентами профильных учебных заведений, где автор расскажет о своем опыте создателя в кино, как ему удается выполнять сразу несколько ролей во время работы над картиной (режиссер, оператор-постановщик, сценарист, продюсер) и расскажет о создании своих ключевых кинолент, над которыми он работал: “Атлантида”, “Уровень Черного”, “Сумерки” и “Племя” (оператор-постановщик и сопродюсер фильма).

Продюсерами ленты выступают Владимир Яценко (“Домой”, “Дикое поле”) и Ия Мыслицкая (“Племя”, “Сумерки”). Международным промоушеном занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила “Студия Гармата фильм”. Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. Прокатчик кинокартины — кинокомпания Arthouse Traffic.

“Атлантида” выйдет в широкий прокат 5 ноября. Следите за новостями фильма на его официальных страницах в социальных сетях Facebook и Instagram.

Кинофестиваль KharkivMeetDocs проходит при поддержке Украинского культурного фонда, Государственного агентства Украины по вопросам кино и Федерального Министерства иностранных дел Германии.

Справка:

Фестивали и премии “Атлантиды”:

Фильм получил главную награду секции “Горизонты” 76-го Венецианского кинофестиваля, а также был представлен в программе Contemporary World Cinema Международного кинофестиваля в Торонто. Среди фестивальных достижений “Атлантиды” — Гран-при международных кинофестивалей Les Arcs Film Festival (Франция), Tromsø International Film Festival (Норвегия), “Листапад” (Беларусь) и FICUNAM (Мексика), специальный приз жюри международного кинофестиваля в Токио (Япония), премия за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале в Севилье (Испания).

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival является крупнейшим кинофорумом Восточной Украины. Это международный кинофестиваль документальных и художественных фильмов, который фокусируется на культуре, проблемах и повседневной жизни восточных областей нашей страны.

В 2020-м Kharkiv MeetDocs состоится уже в четвертый раз. Кинофестиваль будет проходить в смешанном онлайн- и офлайн-форматах. Онлайн-часть пройдет с 26 по 29 октября. Офлайн-часть — в Харькове с 29 по 31 октября.

Впервые при поддержке Украинского культурного фонда онлайн состоится Национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции.

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