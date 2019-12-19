Адвокат американского президента Рудольф Джулиани во время декабрьского визита в Украину заявил, что снимает документальный фильм, в котором представит доказательства того, что призывы к импичменту главы государства необоснованные. Но на самом деле, в нем периодически встречаются выдумки и манипуляции.

Об этом идет речь в статье Екатерины Горчинской для Forbes.

Джулиани заявил, что его поездка в Украину стала свидетельством того, что действия президента Трампа были “безошибочными” в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

“Сотни часов и месяцы исследований. Я собрал свидетелей и документы, которые позволили раскрыть правду об этом импичменте. Они доказывают, что не было никаких правонарушений со стороны президента Трампа”, – заявил Джулиани.

Но документальный фильм, снятый Джулиани, не столько дает ответы на вопросы, сколько формирует неправильное представление об Украине и ее роли в деле об импичменте.

Мифические Сорос и Пинчук

Вместе с Джулиани в Киев прилетела журналистка One American News Network Шанель Рион. Она рассказала, что к аэропорту их съемочную группу сопровождала автоколонна из черных Mercedes. Также, по всей столице Джулиани якобы искали полицейские и другие представители правоохранительных органов МВД.

За визитом Джулини, по ее словам, наблюдали, и всячески оказывали содействие, два миллиардера – Джордж Сорос и Виктор Пинчук.

“Было приятно, что Джордж Сорос и Виктор Пинчук лично ожидали нас в аэропорту в Киеве…”, – сообщила журналистка.

Но на самом деле, в украинском представительстве Сороса сообщили, что 89-летнй миллиардер не был в Украине с марта 2016 года. А пресс-секретарь Пинчука ответила, что олигарх уже более 20 лет не пользуется автомобилями такого класса и не посещает аэропорт “Борисполь”. В МВД заявили, что в тот день ни один полицейский “поисками Джулиани” не занимался.

Новые обвинения в деле Байдена

Джулиани настаивает на том, что он опросил новых свидетелей, которые могут доказать некий сговор демократов (DNC) и самого экс-вице-президента Джо Байдена.

“Он собирается сделать доклад, я думаю, генеральному прокурору и Конгрессу. Он говорит, что у него много хорошей информации”, – прокомментировал это Трамп.

Но слова свидетелей Джулиани могу быть неубедительными.

К примеру, экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин настаивает на том, что его уволили из-за давления Байдена на пятого президента Петра Порошенко. Во время встречи Шокин передал Джулиани некий документ от генпрокурора Латвии, якобы доказывающий участие Хантера Байдена в коррупционных схемах.

Но все что сказано в этом документе, так это то, что “согласно общедоступной информации, Burisma Holding Limited и Хантер Байден были вовлечены в коррупционное дело”. Документ подтверждает денежные переводы с компании на иностранные счета. Шокин отметил, что с помощью этого документа можно доказать, что по факту Хантер Байден зарабатывал гораздо больше того, что было обусловлено контрактом.

Отказ Украины расследовать дело Байдена

На самом деле, в Украине открыто уголовное производство в отношении компании Burisma Holding Limited. Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное злоупотребление служебным положением со стороны Николая Злочевского, владельца компании, во время его работы министром экологии и природных ресурсов в 2010 – 2012 годах.

Но роль Хантера Байдена в этом деле спрогнозировать довольно сложно.

Дело в отношении Burisma Holding Limited закрыли при генпрокуроре Шокине, но возобновили в июне 2018 года.

В свою очередь в Burisma отказались комментировать что-либо.

Нынешний генпрокурор Руслан Рябошапка в одном из недавних интервью рассказывал, что дело Burisma – это несколько тысяч томов. Его спрашивали, каким образом Байден-младший мог быть вовлечен в коррупционную схему, связанную с Burisma. Тогда генпрокурор ответил:

“Настолько, насколько это позволяет воображение следственного прокурора”.