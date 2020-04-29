Об этом сообщает издание “Хмарочос”.
Показ ленты происходил на улице Гончара, 92. Было продемонстрировано открытие 17-го фестиваля Docudays UA.
Автор инициативы Инга Заславская (бывшая координатор гостевой службы фестиваля кино и урбанистики “86”) сообщила в комментарии изданию, что идея показать открытие фестиваля Docudays UA на стене дома возникла “как реакция на затяжное молчание экранов кинотеатров на карантине и желание поддержать фестиваль”.
“Это был способ показать, что мы ждем выхода фестиваля из заточения в маленьких экранах домашних ноутбуков”, – отметила она.
Поскольку в этом году показы и стримы фестиваля происходят бесплатно, запрос на официальное разрешение для демонстрации не отправляли.
По словам Заславской, она вместе со звукорежиссером соорудила “чрезвычайно неустойчивую систему – проектор веревками привязали к ребру старой кровати, которая стояла на балконе в качестве забытого хлама”, а кабели удлинителя колонок разместили на подоконнике.
Зрителей искали просто по локации, среди соседских групп в Telegram.
Заславская отмечает, что во время демонстрации фильма люди останавливались на улице, увидев экран. Были и те, кто наблюдал за трансляцией из окон. Перед следующим кинопоказом организаторы намерены больше коммуницировать с соседями.
Пока что на стену проектировали только один фильм, но автор идеи заявила, что, если позволит погода, то будут показывать больше. В частности, планируется обязательный показ в таком формате фильма-закрытия фестиваля (2 мая в 21:00).
Docudays UA в этом году проходит с 24 апреля по 3 мая включительно.
Программа Docudays UA-2020 включает более 45 онлайн-стримов дискуссий, разговоров и лекций на сайте docudays.ua и 70 лент с фестивальной кинопрограммы на платформе DOCU/SPACE.
- Организаторы крупнейших международных кинофестивалей проведут совместное онлайн-мероприятие в условиях пандемии коронавируса и карантина. Онлайн-фестиваль под названием “We Are One: A Global Film Festival” (“Мы едины: глобальный кинофестиваль”) стартует 29 мая и будет длиться 10 дней. Киноленты будут транслироваться на YouTube бесплатно.