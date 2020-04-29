В Киеве под открытым небом – на фасаде одного из домов показали фильм в рамках фестиваля документального кино Docudays UA, который в этом году проходит в онлайн-формате из-за карантина.

Об этом сообщает издание “Хмарочос”.

Показ ленты происходил на улице Гончара, 92. Было продемонстрировано открытие 17-го фестиваля Docudays UA.

Автор инициативы Инга Заславская (бывшая координатор гостевой службы фестиваля кино и урбанистики “86”) сообщила в комментарии изданию, что идея показать открытие фестиваля Docudays UA на стене дома возникла “как реакция на затяжное молчание экранов кинотеатров на карантине и желание поддержать фестиваль”.

“Это был способ показать, что мы ждем выхода фестиваля из заточения в маленьких экранах домашних ноутбуков”, – отметила она.

Поскольку в этом году показы и стримы фестиваля происходят бесплатно, запрос на официальное разрешение для демонстрации не отправляли.

По словам Заславской, она вместе со звукорежиссером соорудила “чрезвычайно неустойчивую систему – проектор веревками привязали к ребру старой кровати, которая стояла на балконе в качестве забытого хлама”, а кабели удлинителя колонок разместили на подоконнике.

Зрителей искали просто по локации, среди соседских групп в Telegram.

Заславская отмечает, что во время демонстрации фильма люди останавливались на улице, увидев экран. Были и те, кто наблюдал за трансляцией из окон. Перед следующим кинопоказом организаторы намерены больше коммуницировать с соседями.

Пока что на стену проектировали только один фильм, но автор идеи заявила, что, если позволит погода, то будут показывать больше. В частности, планируется обязательный показ в таком формате фильма-закрытия фестиваля (2 мая в 21:00).

Docudays UA в этом году проходит с 24 апреля по 3 мая включительно.

Программа Docudays UA-2020 включает более 45 онлайн-стримов дискуссий, разговоров и лекций на сайте docudays.ua и 70 лент с фестивальной кинопрограммы на платформе DOCU/SPACE.