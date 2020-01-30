Римейк диснеевского фильма "Король Лев" получил три награды в номинациях за лучшие визуальные эффекты.

Об этом сообщает американское издание The Wrap.

Уточняется, что фильм победил в номинации на лучшую виртуальную кинематографию и созданную среду, а также выиграл в номинации за визуальные эффекты в фотореалистической функции во время вручения 18-й ежегодной премии Общества визуальных эффектов.

Две награды, среди которых в номинации “выдающиеся вспомогательные эффекты”, получил фильм Мартина Скорсезе “Ирландец” с Робертом Де Ниро в главной роли, в котором была широко использована технология визуального омоложения актеров.

Также сообщается, что по две награды в “телевизионных категориях” получили телесериалы “Игра престолов” и “Очень странные дела”

Таким оразом, в этом году на престижнейшую кинопремию “Оскар” номинированы сразу два победителя в номинациях за лучшие визуальные эффекты – “Ирландец” и “Король Лев”.