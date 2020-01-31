Об этом сообщается в материале национального агентства “Укринформ”.

“Невероятно, но факт – фильм молодого режиссера Антонио Лукича “Мои мысли тихие” только за две недели в украинском прокате собрал более 5 миллионов гривен и продолжает собирать зрительные деньги и симпатии”, – говорится в материале.

При этом сообщается, что фильм можно было посмотреть далеко не во всех кинотеатрах Украины, а для показов выделяли неудобное время сеансов и маленькие залы.

“Отечественная прокатная индустрия по инерции не оказала внимания новой украинской киножемчужине и вполне справедливо получила за это шквал зрительской критики. В сети развернулась по-настоящему всеукраинская акция “Даешь наше кино!”, – жители городов и городков требовали от местных кинотеатров пересмотреть условия и продолжить показ фильма и даже включить его в программу там, где этого не было сделано раньше”, – говорится в материале.

По мнению киножурналистки Олеси Анастасьевой, случай, когда зрители требовали проката отечественного фильма, в прокатной истории вспомнить трудно.

“За первый викенд фильм собрал в прокате 1 млн 659 тыс. грн. И во вторую неделю проката сборы картины превысили сборы за первую неделю. В преимущественном количестве случаев все (и иностранные фильмы тоже) со второй недели начинают терять в кассовых сборах. Второй момент. Я не нашла ни одного другого украинского авторского дебютного “метра”, на котором бы в украинском прокате купили столько билетов. Третий момент, что сейчас его сборы перекрыли сборы нескольких десятков украинских фильмов, рассчитанных на массовую аудиторию. И есть еще четвертый момент. Ряд украинских кинотеатров (и “малозальники”, которые не взяли в прокат картину, и “мультизальники”, которые дали ей на первой-второй неделе по одному сеансу) – очень сильно ошиблись”, – пишет она.

В материале подчеркивается, что положение дел в украинском кинематографе значительно отличается от ситуации десятилетней давности, когда украинские фильмы можно было пересчитать на пальцах рук, а большинство из них оставались незамеченными.