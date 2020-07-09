Такое решение принял Совет по государственной поддержке кинематографии на заседании 9 июля, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Проект фильма победил в третьем конкурсе в 2012 году, но с тех пор подписание соглашения с победителем по разным причинам дважды переносилось, а затем Сенцов был заключен.

“Сегодня Совет единогласно проголосовал “за” касательно заключения контракта на финансирование фильма. Выделенные средства составят 50 % от общей сметы ленты. Теперь Олег сможет снова вернуться на экраны”, – добавил Ткаченко.

Сенцов, в свою очередь, отметил, что очень рад, что сможет, наконец, начать снимать кино. Он также добавил, что начало съемок запланировано на осень 2020 года.

“Носорог” – криминальная драма, события которой разворачиваются в Украине в 90-е годы. Фильм создается в копродукции Украины, Германии и Польши. Общий бюджет составляет 1,65 млн евро.