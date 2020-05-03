Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей. Главный приз достался украино-литовскому фильму "Земля голубая, будто апельсин".

Об этом сообщается на сайте конкурса.

Документальный фильм “Земля голубая, будто апельсин” Ирины Цилык победил в двух конкурсах – DOCU/Мир и DOCU/Украина. Фильм отметили за “креативность режиссерских решений и позитивных персонажей” и за то, что он “прославляет форму документального кино”.

Специальную награду в международном конкурсе получил фильм “Причина” Андреса Фигередо.

Главный приз в короткометражном конкурсе достался фильму “Грейки” Энрика Рибеса (Испания), а специальную награду получил “Круговорот” Алексея Радинского.

В правозащитном конкурсе Rights Now! победил фильм “Полуночный путешественник” Хассана Фазили, а фильмы “Будда в Африке” Николя Шеффер и “War Note” Романа Любого получили специальную награду.

“War Note” также получил приз зрительских симпатий и приз имени Андрея Матросова от организаторов фестиваля.

Некоторые фильмы Docudays UA будут доступны на сайте docuspace.org до 10 мая.