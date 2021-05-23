Україну представляв гурт Go_A з піснею “Шум”, який виступив під номером 19 та посів п’яте місце.
Переможцем же став італійський рок-гурт “Måneskin”, який представив пісню “Zitti E Buoni”.
Загалом у фіналі взяли участь 20 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймала конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.
#Букви зібрали відео виступів усіх учасників шоу (вони розміщені в тому порядку, в якому співаки виходили на сцену).
1. Кіпр: Elena Tsagrinou – “El Diablo”;
2. Албанія: Anxhela Peristeri – “Karma”;
3. Ізраїль: Eden Alene – “Set Me Free”;
4. Бельгія: Hooverphonic – “The Wrong Place”;
5. Росія: Manizha – “Russian Woman”;
6. Мальта: Destiny – “Je Me Casse”;
7. Португалія: The Black Mamba – “Love Is On My Side”;
8. Сербія: Hurricane – “Loco Loco”;
9. Велика Британія: James Newman – “Embers”;
10. Греція: Stefania – “Last Dance”;
11. Швейцарія: Gjon’s – “Tears Tout l’Univers”;
12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – “10 Years”;
13. Іспанія: Blas Cantó – “Voy A Quedarme”;
14. Молдова: Natalia Gordienko – “Sugar”;
15. Німеччина: Jendrik – “I Don’t Feel Hate”;
16. Фінляндія: Blind Channel – “Dark Side”;
17. Болгарія: Victoria – “Growing Up Is Getting Old”;
18. Литва: The Roop – “Discoteque”;
19. Україна: Go_A – “SHUM”;
20. Франція: Barbara Pravi – “Voilà”;
21. Азербайджан: Efendi – “Mata Hari”;
22. Норвегія: TIX – “Fallen Angel”;
23. Нідерланди: Jeangu Macrooy – “Birth Of A New Age”;
24. Італія: Måneskin – “Zitti E Buoni”;
25. Швеція: Tusse – “Voices”;
26. Сан-Марино: Senhit – “Adrenalina”.
- #Букви розповіли, що відомо про італійський рок-гурт “Måneskin”, який став переможцем 65-го міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2021” у Роттердамі.
- Раніше #Букви нагадували історію виступів України на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представили Україну на “Євробаченні”, потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.