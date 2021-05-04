Фінал цьогорічного розіграшу Ліги Європи, який відбудеться 26 травня у польскому Гданську, відбудеться з глядачами.

Про це повідомляє Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Стадіон Енергія-Гданська буде заповнений на 25% від місткості. Таким чином, вирішальний матч Ліги Європи зможуть відвідати 9,5 тисячі глядачів.

Два клуби, які вийдуть у фінал, отримають по 2000 квитків. Ще 2000 надійдуть у продаж на сайті УЄФА для широкої публіки.

Решта квитків зарезервовані для місцевого оргкомітету, УЄФА та національних асоціацій, комерційних партнерів і мовників.

У фіналі Ліги Європи зіграють переможці пар Арсенал — Вільярреал і Манчестер Юнайтед — Рома.

Продаж квитків вже стартував. До п’ятниці, 7 травня, 15:00 за київським часом вболівальники зможуть залишати заявки на їхню покупку не більше двох в одні руки.

Скільки коштують квитки:

Квитки 1-ї категорії: 130 євро

Квитки 2-ї категорії: 90 євро

Квитки 3-ї категорії: 65 євро

Квитки 4-ї категорії: 40 євро.