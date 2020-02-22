#Буквы рассказывают, где его смотреть и как голосовать.
Участники
За право представлять нашу страну на песенном конкурсе будут соревноваться шесть исполнителей, которые победили в первом и втором полуфинале национального отбора, что прошли 8 и 15 февраля.
По итогам жеребьевки был определен такой порядок выступлений финалистов:
- Krut
- Jerry Heil
- Go-A
- David Axelrod
- KHAYAT
- TVORCHI
Где смотреть?
Финал национального отбора будут транслировать в прямом эфире на телеканалах, радио и диджитал-платформах.
Телевидение спутниковое и цифровое:
• “UA: Первый”
• “UA Культура”
• СТБ.
Радио:
• Первый канал “Украинского радио”
• Радио “Луч”
Диджитал:
• Сайты телеканалов “UA: Первого”, “UA Культура”, СТБ и “UA: Евровидение”
• Facebook-страницах “UA: Евровидение”, “UA: Первый”, “Cуспільне мовлення”, СТБ
• YouTube-канал “UA: Первого” и СТБ
• Мобильные приложения suspilne.tv и suspilne.radio
Как голосовать?
Ведущий нацотбора Сергей Притула сообщит в прямом эфире, когда линии для голосования откроют и закроют. Следует отметить, что до этого момента и после него голоса засчитываться не будут.
Важно, что голос за фаворита с одного номера можно отдать только один раз.
Само голосование будет проходить с помощью SMS на номер 7766 (с кодом в тексте сообщения от “1” до “6”). Стоимость SMS составляет для всех операторов 0,94 грн, только в “ТриМоб” – 0,25 грн.
Также проголосовать можно будет в приложении Teleportal в разделе “Голосование”. Это бесплатно.
Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица. Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, за кого проголосовало больше зрителей.
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