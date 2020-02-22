Сегодня, 22 февраля, состоится финал национального отбора участника от Украины на международный песенный конкурс "Евровидение-2020".

#Буквы рассказывают, где его смотреть и как голосовать.

Участники

За право представлять нашу страну на песенном конкурсе будут соревноваться шесть исполнителей, которые победили в первом и втором полуфинале национального отбора, что прошли 8 и 15 февраля.

По итогам жеребьевки был определен такой порядок выступлений финалистов:

Krut Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Где смотреть?

Финал национального отбора будут транслировать в прямом эфире на телеканалах, радио и диджитал-платформах.

Телевидение спутниковое и цифровое:

• “UA: Первый”

• “UA Культура”

• СТБ.

Радио:

• Первый канал “Украинского радио”

• Радио “Луч”

Диджитал:

• Сайты телеканалов “UA: Первого”, “UA Культура”, СТБ и “UA: Евровидение”

• Facebook-страницах “UA: Евровидение”, “UA: Первый”, “Cуспільне мовлення”, СТБ

• YouTube-канал “UA: Первого” и СТБ

• Мобильные приложения suspilne.tv и suspilne.radio

Как голосовать?

Ведущий нацотбора Сергей Притула сообщит в прямом эфире, когда линии для голосования откроют и закроют. Следует отметить, что до этого момента и после него голоса засчитываться не будут.

Важно, что голос за фаворита с одного номера можно отдать только один раз.

Само голосование будет проходить с помощью SMS на номер 7766 (с кодом в тексте сообщения от “1” до “6”). Стоимость SMS составляет для всех операторов 0,94 грн, только в “ТриМоб” – 0,25 грн.

Также проголосовать можно будет в приложении Teleportal в разделе “Голосование”. Это бесплатно.

Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица. Если два или более участников наберут одинаковое количество баллов, то преимущество будет иметь тот, за кого проголосовало больше зрителей.