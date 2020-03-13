14 марта, в Буковеле состоится финал проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, который проходит в формате гран-при.
В третьей, заключительной части проекта, станут известны имена лучших: победителей 4 титульных поединков, среди аматоров и профессионалов групп А и Б.
В боях за звание чемпиона будут бороться:
· Профессионалы:
Ахремчик Роман – Литвинов Сергей, в весовой категории 57 кг
Стахнюк Артур – Жураковский Анатолий в весовой категории 70 кг
·Аматоры:
Андреев Олег – Пенкин Валентин в весовой категории 70 кг
Богославский Александр – Гадыров Денис в весовой категории 84 кг
14 марта, 20.00, РЦ “Бука”, при поддержке:
Всемирной Лиги WWFC, Украинской федерации смешанных боевых искусств UF MMA, международной беттинговой компании FAVBET и курорта Буковель
Полный файт-кард турнира:
1. Пивоварчук Юрий – Борзило Александр 60 кг – аматоры
2. Шульженко Александр – Абрамян Георгий 60 кг – аматоры
3. Хуторянский Александр – Коломиец Кирилл 77 кг – аматоры
4. Андреев Олег – Пенкин Валентин 70 кг – аматоры
5. Богославский Александр – Гадыров Денис 84 кг – аматоры
6. Овчинникова Надежда – Семаль Валентина 48 кг – профессионалы
7. Токаревский Данил – Зубенко Андрей 70 кг – профессионалы
8. Кукоаре Влад – Гудз Илья 66 кг – профессионалы
9. Головайчук Тарас – Лупинов Илья 93 кг – профессионалы
10. Ахремчик Роман – Литвинов Сергей 57 кг – профессионалы
11. Стахнюк Артур – Журакивский Анатолий 70 кг – профессионалы
Генеральный медиа-партнер – телеканал XSPORT
Генеральный партнер турнира – компания FAVBET
Генеральный медиа партнер – телеканал XSPORT
Эксклюзивный спонсор – Буковель