Об этом заявил сегодня на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, процесс осложняет пандемия коронавируса.

“Этот процесс продолжается. Он усложнен из-за ситуации с пандемией (коронавируса, – ред.). Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Вы знаете, что мы имели некоторые сложности с этим, так как не были допущены представители Красного Креста. Но мы еще раз получили подтверждение от участников Трехсторонней контактной группы, был разговор президента Зеленского с руководителем Красного Креста, чтобы на ту территорию были немедленно направлены их представители для усовершенствования списков всех людей, которые там находятся”, – отметил Ермак.

Он рассчитывает, что новые обмены могут начаться через одну-две недели.

“Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может, неделя, может 10 дней, а может две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены”, – подчеркнул Ермак.