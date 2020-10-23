В США 23 октября состоялся финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты Дональдом Трампом (Республиканская партия) и Джо Байденом (Демократическая партия), в ходе которых неоднократно упоминалась и Украина.

О том, что происходило во время дебатов и какие темы поднимались, сообщает американский телеканал CNN.

Дебаты прошли в Нэшвилле (штат Теннесси). Их разделили на шесть раундов по 15 минут.

Новшеством дебатов было то, что кандидату, который не говорил, выключали микрофон, чтобы он не мог перебивать оппонента (такое правило было введено после предыдущих очень эмоциональных дебатов Трампа и Байдена).

Таким образом, кандидаты имели больше возможности высказаться и объяснить свои позиции относительно внутренней и внешней политики.

Как отмечает CNN, на этот раз выступление Трампа было более сдержанным.

На дебаты было вынесено шесть вопросов: борьба с COVID-19; американские семьи и их благосостояние; расовая проблема в США; глобальное потепление и загрязнение окружающей среды; национальная безопасность; лидерство.

Модератором дебатов была журналистка NBC News Кристен Уэлкер.

Что кандидаты заявляли об Украине

В течение дебатов кандидаты в президенты неоднократно упоминали об Украине.

Так, Дональд Трамп заявил, что его администрация предоставила летальную военную помощь Украине, в отличие от администрации Барака Обамы.

По словам Трампа, его предшественник продавал Украине “только подушки и простыни”. “Никто не был более жестким к России, чем я. В плане санкций, в плане всего, что я сделал с НАТО. Когда Байден продавал Украине подушки и простыни, я продал противотанковые ракеты”, – подчеркнул Трамп.

Как отмечают журналисты CNN, это не до конца соответствует действительности. Да, Обама действительно не предоставил Украине летальное оружие, однако, среди прочего, он распорядился передать нашей стране противоминные радары, бронированные “Хаммеры” и приборы ночного видения.

Кроме того, Трамп упрекнул соперника в том, что тот не смог помешать оккупации Крыма Россией, будучи вице-президентом при Обаме.

“В течение президентства Обамы Россия забрала большую часть, которая должна быть Украина. Вы отдали это им”, – обратился Трамп к Байдену.

В качестве примера своей жесткой позиции по отношению к РФ Трамп также упомянул, что расширил возможности НАТО, настояв на увеличении взносов в Североатлантический альянс “для защиты от России”.

В свою очередь Джо Байден обвинил оппонента в бездействии относительно вмешательства в выборы в США. Байден заверил, что “любая страна, которая попытается вмешаться в американские выборы, заплатит цену”.

“В эти выборы были привлечены Россия, Китай, и теперь мы узнали, что Иран также. Они заплатят цену, если меня изберут. Они вмешиваются в американский суверенитет. И насколько мне известно, президент не сказал ни слова Путину об этом. Я не знаю, почему”, – подчеркнул Байден.

В ходе дебатов была упомянута и история, связанная с сыном Байдена – Хантером. Так, Трамп упомянул об участии последнего в совете директоров украинской компании Burisma.

Трамп сказал, что никогда не получал ни копейки от Украины, тогда как Хантер Байден зарабатывал в компании Burisma, а его отец получал откаты. В ответ Байден заявил, что ни он, ни его сын Хантер денег из Украины не получали.

Бывший вице-президент обвинил Трампа в распространении российской дезинформации.

“Я в своей жизни никогда не взял ни копейки от иностранного государства”, – ответил Байден.