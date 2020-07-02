Решение Якова Смолия уйти в отставку с поста главы Нацбанка может сказаться на дальнейшем сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом и проведении реформ в стране.

Об этом идет речь в статье британского журналистам Бэна Холла для газеты Financial Times.

Как сообщалось ранее, 1 июля глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию. По словам Смолия, этот шаг — “ответ на систематическое политическое давление”. В пятницу, 3 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады, где будет рассмотрен вопрос об отставке Смолия.

Холл выразил мнение, что отстранение Смолия “является серьезным ударом по реформистским полномочиям президента Владимира Зеленского и может поставить под угрозу недавно согласованную помощь МВФ в размере 5 млрд долларов”.

Журналист указал, что некоторые шаги Зеленского вызывают “серьезные сомнения в его стремлении очистить страну”.

“Г-н Зеленский — бывший телевизионный комик, который был избран президентом в прошлом году, пообещав бороться с коррупцией и модернизировать экономику. Но в марте он отказался от своего премьер-министра и министра экономики, получившего образование в США, а также от реформирующего генерального прокурора”, — указал он.

Автор статьи отметил, что Нацбанк являлся “одним из немногих авторитетных государственных органов Украины”, ведь именно ему международные партнеры приписывают “укрощение инфляции и стабилизацию экономики” после незаконной аннексии Крыма Россией и разжигании конфликта на востоке страны.

Среди достижений НБУ называют также приватизацию “ПриватБанка”, признания незаконности которой бывший владелец банка, олигарх Игорь Коломойский, добивается в судах. Также называют очистку нефункциональной и коррумпированной банковской системы страны путем закрытия десятков банковсковских учреждения.

При этом НБУ в течение последнего года сталкивается с давлением и запугиванием, о чем еще в декабре заявляла первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Атаки на НБУ, по мнению его экс-главы Валерии Гонтаревой, усилились после того, как Украина получила помощь от МВФ.

“Центральный банк подвергся нападкам после президентских выборов. Как только Украина получила транш помощи МВФ, атаки ускорились. Зеленский и его команда давно хотели этой отставки”, — сказала Гонтарева.

Президент Американской торговой палаты в Украине Энди Хандер указал, что к Смолию, как руководителю НБУ, инвесторы и бизнесмены относились с уважением. Сложившаяся ситуация в свою очередь ставит под вопрос дальнейшее сотрудничество Украины с МВФ.

“У деловых кругов сейчас есть серьезные опасения по поводу независимости Национального банка и продолжения программы МВФ. Смолий пользуется большим уважение среди международного бизнеса и инвесторов за его отличный послужной список. Время этого неожиданного шага не должно было прийти в худшее время, когда экономика Украины в упадке”, — сказал Энди Хандер.

Аналогичное мнение высказал Тимоти Эш из BlueBay Asset Management — крупнейшей европейской компании, занимающейся кредитованием и разработкой инвестиционных стратегий.

“НБУ является самым надежным учреждением среди иностранных институциональных инвесторов. Страшные новости для Украины. Будущее программы МВФ должно быть под вопросом. Кто станет приемником Смолия, будет иметь решающее значение”, — сказал в своем твиттере Тимоти Эш из BlueBay Asset Management.

Эш также указал на то, что решение было принято Смолием после того, как Киев запустил новую 12-летнюю программу еврооблигаций. Это вызывает опасения у инвесторов.