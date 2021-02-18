Идейного вдохновителя инвесторов-любителей из Reddit, которые устроили финансовую войну с инвесторами Уолл-стрит, Кита Хилла ждет судебная тяжба. Группа инвесторов подала против него коллективный иск, обвинив в манипуляции рынков во время лихорадки вокруг компании GameStop.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что Кит Хилл более известный под никнеймами DeepFuckingValue и Roaring Kitty (Ревущая Китти).

В иске говорится, что Хилл – специалист по ценным бумагам, который намеренно выдавал себя за любителя. Таким образом он втерся в доверие и обманом заставил пользователей скупать акции GameStop.

В то же время Кит Хилл заявил, что не нарушал никаких законов, потому отрицает свою вину. По словам мужчины, он просто увидел недооценку акций GameStop и поделился с пользователями Reddit своими мыслями по этому поводу.

“Очевидно, мой канал создан только для образовательных целей, а мой агрессивный стиль инвестирования вряд ли подойдет для большинства людей”, – прокомментировал Хилл.

По данным Bloomberg, иск будет рассматривать суд в Массачусетсе. Истцами указаны компания Hagens Berman и несколько человек, пострадавших от действий Reddit-инвесторов.

Интересно, что ответчиком по делу указан не только Хилл, но и компания Mass Mutal, где раньше работал мужчина. Истцы обвиняют фирму в том, что она не проконтролировала действия бывшего сотрудника.

Что произошло с GameStop

На этой неделе компания GameStop оказалась в эпицентре “битвы” между профессионалами-биржевиками с Уолл-стрит и инвесторами-любителями.

Инвесторы-любители, используя для координации своих действий соцсети, в частности, платформу Reddit, бросили вызов хедж-фондами (решившими заработать на падении акций компании).

В последнее время из-за конкуренции с онлайн-торговлей продажи GameStop постоянно падали вместе с котировками акций компании.

На этом хотели заработать хедж-фонды с Уолл-стрит через механизм “коротких продаж” (или shorting). Суть механизма состоит в том, что хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов и продает эти акции, рассчитывая выкупить их обратно по более низкой цене (и заработать на падении котировок).

В ответ инвесторы-любители объединились и начали массово скупать акции GameStop, чтобы создать противоположный эффект — их подорожание.

В итоге стоимость акций GameStop взлетела в разы, а хедж-фонды понесли огромные потери.

Под прицелом инвесторов-любителей оказались и другие компании, в частности Blackberry и AMC.

Но были те, кто сумел в этой ситуации заработать. Так, могли получить прибыль крупные управляющие активами с Уолл-стрит, которые выиграли как от роста стоимости своих пакетов акций, так и от предоставления своих бумаг для открытия “коротких продаж”.